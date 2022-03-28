موسكو: قوات كييف تضم وحدات تحمل رموز الرايخ الثالث في ألمانيا النازية

أشار رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف إلى أن قوات كييف تضم في صفوفها وحدات تحمل رموز الرايخ الثالث في ألمانيا النازية.

وقال في هؤلاء: "الإرهاب والإبادة الجماعية ضد شعبهم أصبحا قاعدة بالنسبة لأوكرانيا".

وأضاف: "أطلق الدعم الشامل من الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي العنان للنازية في جميع أنحاء أوكرانيا، وهنا فقط تعمل الوحدات العسكرية برموز الرايخ الثالث كجزء من القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية المكلفة بهذه المهمة بتدمير كل ما لا يتوافق مع مفاهيمهم اللاإنسانية".

وتابع: "يتعرض الأطفال منذ سن مبكرة لدعاية قاسية للإيديولوجية الشريرة للنازية من أجل تحويلهم إلى أتباع القومي الأوكراني ستيبان بانديرا... المدنيون الذين تم إنقاذهم في ماريوبول يفيدون بأن القوميين ألقوا القنابل اليدوية في أقبية البنايات حيث لجأ النساء والأطفال والمسنون".

المصدر: "تاس"