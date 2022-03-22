الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يحتجزون أكثر من 4.5 مليون أوكراني ونحو 7 آلاف أجنبي

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن المتطرفين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 4.5 مليون أوكراني و6862 أجنبيا كرهائن ويستخدموهم كـ"دروع بشرية".

وقال ميزينتسيف: "على الرغم من فتح الممرات الإنسانية يوميا، لا يزال النازيون الجدد الأوكرانيون يحتجزون أكثر من 4.5 مليون مدني كرهائن ويستخدمونهم كـ"دروع بشرية" في كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي وأكثر من عشرين بلدة كبيرة أخرى أيضا، بالإضافة إلى 8626 مواطنا من 25 دولة أجنبية انتهى بهم المطاف بإرادة القدر على الأراضي الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس المركز الوطني الروسي أنه في الموانئ البحرية في أوكرانيا وبسبب ارتفاع خطر الألغام الذي تسببت به سلطات كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية، لا تزال أطقم 67 سفينة من 15 دولة أجنبية محتجزة هناك.

المصدر: "تاس"