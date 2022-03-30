جونسون: لا نهدف لإزاحة بوتين

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن لا تسعى لإزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكأن القرارات من هذا القبيل بيده ويد حكومته، لا بيد الشعب الروسي كما قال الكرملين.

وقال في معرض رده على سؤال حول أفكار تغيير السلطة في روسيا وعزل بوتين: "هذا ليس هدف حكومة المملكة المتحدة".

وأضاف أنه "يتفهم لماذا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك"، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن اتهامات عديدة لروسيا وسلطاتها بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال إن "أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا، وأن الرئيس الروسي بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة".

لاحقا، أوضحت الإدارة الأمريكية أن "الرئيس لا يقصد تغيير السلطة في روسيا"، ليعود بايدن ويفسر ما جاء على لسانه.

من جهته، علق الكرملين بالقول إن "الزعيم الأمريكي لا يحق له أن يقرر من يجب أن يكون في السلطة في موسكو، لأن هذا الخيار للشعب الروسي".

المصدر: "سبوتنيك"