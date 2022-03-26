الكرملين: ليس لبايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

وقال ردا على تصريحات بايدن خلال كلمة ألقاها في وارسو: "ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم".

وقال بايدن من وارسو إن "هذا الرجل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، لا يمكنه البقاء في السلطة".

لاحقا، أكد البيت الأبيض أن "بايدن لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا" في خطابه في وارسو حول الوضع في أوكرانيا.

وأشار في بيانه إلى أن "بايدن كان يعني أنه لا ينبغي السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه والمنطقة"، وأنه "لم يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير الحكم".

المصدر: "تاس"