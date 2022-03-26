فولودين: تصريحات بايدن عن بوتين ناجمة عن هستيريا العاجزين ومن الأجدى أن يخضع لفحص طبي

وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهستيريا العاجزين، مؤكدا ضرورة خضوعه لفحص طبي.

وقال فولودين في منشور على قناته عبر "تيليغرام" تحت عنوان "بايدن ضعيف ومريض وغير سعيد": "لقد سمح رئيس الولايات المتحدة لنفسه مرة أخرى بإصدار بيان غير دبلوماسي ضد رئيسنا".

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وأضاف: "لقد تحدثت عن هذا من قبل وسأكرره الآن: أي شخص ضعيف أو مريض يمكن أن يتصرف على هذا النحو".

وتابع: "سيتم شرح دوافع هذا السلوك بشكل أكثر احترافا من قبل الأطباء النفسيين".

واعتبر أنه: "من وجهة نظر الذكور، فإن الضعيف يتصرف بهذه الطريقة".

وأردف قوله: "على مواطني الولايات المتحدة أن يخجلوا من رئيسهم، ربما يكون مريضا، والأجدى أن يخضع لفحص طبي.. إنه رجل غير سعيد".

وقال: "نحن نفتخر برئيسنا فلاديمير بوتين وبسلوكه، وقدرته على التحمل تستحق الاحترام".

وختم قوله: "بالمناسبة، لم يتلق يلتسين ولا غورباتشوف مثل هذه التصريحات من رؤساء الولايات المتحدة، لأسباب واضحة".

المصدر: RT