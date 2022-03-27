بايدن يتراجع عن تصريحاته السابقة: لم أدع لتغيير السلطة في روسيا

تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصريحاته السابقة التي أدلى بها في وارسو، وقال إنه لم يدع إلى تغيير السلطة في روسيا.

وأجاب بايدن للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان قد دعا إلى تغيير السلطة في روسيا: "لا".

وقال بايدن خلال زيارته إلى وارسو عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة".

وأكد البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا.

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

المصدر: نوفوستي