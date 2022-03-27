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شولتس يرد على بايدن: تغيير السلطة في روسيا ليس هدفا للناتو

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شولتس يرد على بايدن: تغيير السلطة في روسيا ليس هدفا للناتو
Sputnik
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس بحديث لقناة ARD TV تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حلف الناتو لا يسعى إلى تغيير السلطة في روسيا.

وقال: "هذا ليس هدف الناتو، أنا وبايدن نتفق على أن هذا ليس الهدف الذي نسعى إليه".

وقال بايدن خلال زيارته إلى وارسو عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة".

وأكد البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا.

المصدر: تاس

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