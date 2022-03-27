شولتس يرد على بايدن: تغيير السلطة في روسيا ليس هدفا للناتو

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس بحديث لقناة ARD TV تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حلف الناتو لا يسعى إلى تغيير السلطة في روسيا.

وقال: "هذا ليس هدف الناتو، أنا وبايدن نتفق على أن هذا ليس الهدف الذي نسعى إليه".

وقال بايدن خلال زيارته إلى وارسو عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة".

وأكد البيت الأبيض لاحقا أن الرئيس الأمريكي لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا.

المصدر: تاس