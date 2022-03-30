مسؤول: كييف لم تسجل أي قصف لأراضيها من جانب القوات الروسية خلال اليوم الأخير

أفاد مسؤول في بلدية العاصمة الأوكرانية بأن المدينة لم تسجل أي قصف لأراضيها في اليوم الأخير، أي بعد أن أعلنت روسيا أمس الثلاثاء عن خفض عملياتها القتالية في اتجاه كييف.

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وقال نائب رئيس البلدية، نيكولاي بوفوروتنيك، اليوم الأربعاء، لقناة "رادا" الأوكرانية: "مر الليل بهدوء نسبي، في ضوء أصوات صفارات الإنذار ومدافع المعارك التي كانت تدور في ضواحي المدينة. أما المدينة نفسها فلم يكن هناك أي قصف لها خلال اليوم الأخير".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، عن قرارها حول خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيغوف بشمال أوكرانيا، لتهيئة ظروف مواتية لمواصلة المفاوضات السلمية. وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، في تصريح أمام الصحفيين في ختام جولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول، أمس الثلاثاء: "نظرا إلى أن المفاوضات حول إعداد اتفاقية بشأن الوضع الحيادي وغير النووي لأوكرانيا، وكذلك بشأن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا... قررت وزارة الدفاع الروسية... تقليص بشكل جذري أي تخيف، العمليات العسكرية على محوري كييف وتشيرنيغوف.

المصدر: نوفوستي