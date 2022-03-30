تقرير عبري: وفد أوكراني يصل إلى إسرائيل

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ممثلا من قبل الحكومة الأوكرانية وصل إلى إسرائيل في إطار وفد سيناقش في إسرائيل تفاصيل المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

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وأفادت "هآرتس" بأن "هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها وفد من أوكرانيا الى إسرائيل منذ أن شرع رئيس الحكومة نفتالي بينيت بجهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وبحسب تقرير الصحيفة، يترأس الوفد مستشار الرئيس الأوكراني وأحد المقربين منه، سيرغي شابير، ومن المتوقع أن تصل إسرائيل عضو أخرى للوفد، وهي عضو البرلمان الأوكرانية أولغا فاسيلفسكا-سمجليوغ، ولاحقا سيصل أيضا السفير الأوكراني الأسبق لدى إسرائيل، غاندي ندولنكن، كما أنه من المتوقع أن يجتمع أعضاء الوفد الثلاثة مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، لكن ليس من الواضح حتى الآن متى سينعقد الاجتماع.

وذكرت "هآرتس" أنه "خلال زيارتهم في البلاد، سيناقشون مع مضيفيهم الإسرائيليين عدة قضايا، وهي وقف إطلاق النار مع روسيا، والتعاون الأمني مع إسرائيل، واللاجئين الأوكرانيين، والعقوبات المفروضة على روسيا".

ونقلت الصحيفة عن النائبة فاسيلفسكا سمجليوغ قولها: "نود أن نتطرق الى النطاق الكامل للقضايا..هدفنا هو مساعدة الاتصال (بين أوكرانيا وإسرائيل) بشكل صحيح والبحث عن مصالح مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار موقف إسرائيل".

المصدر: "I24"