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تقرير عبري: الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا

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تقرير عبري: الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا
AP Mahmoud Illean
صورة تعبيرية
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أفادت قناة "N12" العبرية بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طلب من إسرائيل توسيع مساعداتها إلى أوكرانيا.

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وفي تقرير لها، أشارت "N12" إلى أن بلينكن قال إن الولايات المتحدة ستكون سعيدة إن قامت إسرائيل بإرسال مساعدات عسكرية لدولة في أوروبا الشرقية.

في حين أوضح التقرير أن "الرد الإسرائيلي على الطلب كان أن "هذا الأمر ليس بسيط، ولن يحدث مباشرة". 

وفي وقت ساق، اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الغرب، بعدم الشجاعة، جراء الحرب في أوكرانيا.

المصدر: "i24"

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