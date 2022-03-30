"بلومبرغ": السلطات الألمانية تفتش مكاتب "غازبروم" الروسية

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر ألمانية أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي داهموا مكاتب الشركات التابعة لـ"غازبروم" بإطار التحقيق في دور الشركة في ارتفاع الأسعار في أوروبا.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات البحث جرت في مكاتب شركة "غازبروم ألمانيا" ومكاتب الشركة الفرعية "غازبروم ويغاز".

وأضافت، أن "إنتاج الشركة يمثل نحو 20% من الإمدادات في سوق النفط والغاز الألماني".

من جهته، قال مفوض الطاقة الأوروبي قدري سيمسون، إن "الذراع التنفيذية للكتلة تحقق في السلوك المحتمل المناهض للمنافسة، وأن التحقيق بدأ قبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

بدورها، أكدت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر في يناير الماضي، أن "شركة (غازبروم) كانت تظهر سلوكا نادرا، وتنتظر بفارغ الصبر إجابات الشركة المملوكة للدولة الروسية على حزمة من أسئلة الاتحاد الأوروبي".

المصدر: "نوفوستي" + "بلومبرغ"