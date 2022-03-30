لافروف: روسيا ستتخذ خطوات لتجاوز العقوبات الغربية غير الشرعية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستسعى دوليا إلى إدانة العقوبات غير الشرعية التي يفرضها الغرب، وستعد خطوات عملية تجعل من الممكن تجاوز مثل هذه الإجراءات.

إقرأ المزيد

وفي لقاء مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تونشي الصينية، قال رئيس الدبلوماسية الروسية: "في علاقاتنا مع إيران ومع شركاء آخرين مقربين، سنسعى إلى إدانة هذه الظاهرة غير المقبولة في المناقشات الدولية، وترتيب خطوات عملية تسمح لنا بتجاوز هذه الأعمال غير القانونية".

المصدر: تاس