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لافروف: روسيا ستتخذ خطوات لتجاوز العقوبات الغربية غير الشرعية

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لافروف: روسيا ستتخذ خطوات لتجاوز العقوبات الغربية غير الشرعية
Sputnik
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستسعى دوليا إلى إدانة العقوبات غير الشرعية التي يفرضها الغرب، وستعد خطوات عملية تجعل من الممكن تجاوز مثل هذه الإجراءات.

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وفي لقاء مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تونشي الصينية، قال رئيس الدبلوماسية الروسية: "في علاقاتنا مع إيران ومع شركاء آخرين مقربين، سنسعى إلى إدانة هذه الظاهرة غير المقبولة في المناقشات الدولية، وترتيب خطوات عملية تسمح لنا بتجاوز هذه الأعمال غير القانونية".

المصدر: تاس

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