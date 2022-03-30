سلوفاكيا تطلب من روسيا تقليص عدد موظفي سفارتها

نقلت وسائل الإعلام السلوفاكية عن مصادر في وزارة الخارجية أن الحكومة طالبت روسيا بخفض عدد موظفي السفارة الروسية لدى براتيسلافا بواقع 35 شخصا.

وأفادت وكالة الأنباء " TASR"، أنه "تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية السلوفاكية، حيث تم تسليمه مذكرة دبلوماسية مع إشعار بالقرار".

من جهتها، أكدت السفارة الروسية الاستدعاء، وقالت: "نؤكد أن السفير الروسي لدى سلوفاكيا إيغور براتشيكوف كان الأربعاء في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفاكيا".

ولم تقدم السفارة أية تعليقات أخرى، بما في ذلك بشأن مسألة التخفيض المرتقب في عدد الموظفين.

المصدر: "تاس"