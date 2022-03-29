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على خلفية مزاعم بالتجسس... دول أوروبية تطرد دبلوماسيين روسا

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على خلفية مزاعم بالتجسس... دول أوروبية تطرد دبلوماسيين روسا
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - أرشيف
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أعلنت دول أوروبية اليوم عن طرد دبلوماسيين روس تحت مزاعم التجسس، وذلك تزامنا مع حزم العقوبات الأوربية المتواصلة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية، الثلاثاء، عن طرد 17 شخصا معتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية من البلاد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهولندية: "تم استدعاء السفير الروسي لدى أمستردام إلى مبنى وزارة الخارجية اليوم. وأبلغ السفير بأن الحكومة قررت طرد 17 ضابطا من المخابرات من البلاد".

وأشار البيان إلى أن "سبب الطرد، معلومات من المخابرات العامة والعسكرية وأجهزة الأمن تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص المعتمدين كدبلوماسيين في البعثات الروسية لدى هولندا، يقومون بأنشطة استخباراتية سرا".

من جهتها، أعلنت قناة "RTBF" التلفزيونية البلجيكية، أن "السلطات قررت طرد 21 دبلوماسيا روسيا من البلاد".

وأشارت إلى أن "قرار طرد الدبلوماسيين جاء بتهمة التجسس أو تهديد أمن البلاد".

كما قررت كل من إيرلندا طرد 4 دبلوماسيين روس، وكذلك جمهورية التشيك طرد دبلوماسي واحد، متحججة بذات التهم السابق ذكرها.

المصدر: RT + "تاس"

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