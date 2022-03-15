هولندا تجمد أصولا روسية بقيمة 6 ملايين يورو

قررت هولندا تجميد أصول روسية بقيمة 6 ملايين يورو في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وجاء في رسالة وجهتها وزيرة المالية الهولندية سيغريد كاغ إلى البرلمان أن الأصول الروسية بقيمة 4 ملايين يورو تم تجميدها في صناديق وشركات الاستثمار، والأصول بقيمة 1,75 مليون يورو جرى تجميدها في البنوك، إضافة إلى تجميد 340 ألف يورو في صناديق المعاشات التقاعدية.

وحثت الوزيرة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الإسراع في "تحديد علاقاتها مع الجهات الخاضعة للعقوبات وتجميد أي أصول تابعة لها بشكل فوري".

المصدر: "نوفوستي"