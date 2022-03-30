الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: "وصل عدد اللاجئين من أوكرانيا الآن إلى 4 ملايين، بعد خمسة أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية".
Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022
I have just arrived in Ukraine.
In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.
وأعلن غراندي أنه وصل إلى أوكرانيا، حيث سيناقش مع السلطات والأمم المتحدة والشركاء الآخرين، سبل زيادة الدعم للأشخاص المتضررين والنازحين.
المصدر: RT