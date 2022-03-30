الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

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وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: "وصل عدد اللاجئين من أوكرانيا الآن إلى 4 ملايين، بعد خمسة أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية".

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.



I have just arrived in Ukraine.



In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022

وأعلن غراندي أنه وصل إلى أوكرانيا، حيث سيناقش مع السلطات والأمم المتحدة والشركاء الآخرين، سبل زيادة الدعم للأشخاص المتضررين والنازحين.

المصدر: RT