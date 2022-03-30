الصليب الأحمر الروسي يحث اللجنة الدولية على دعوة الأطراف الأوكرانية لمراعاة القانون الإنساني

صرح رئيس الصليب الأحمر الروسي، بافيل سافتشوك، بأن لجنته طلبت بعد نشر مقاطع فيديو تظهر تعذيب العسكريين الروس بأوكرانيا من الصليب الأحمر الدولي دعوة الأطراف لمراعاة القانون الإنساني.

وقال سافتشوك في حديثه لوكالة "نوفوستي": "تنحصر مهمة الصليب الأحمر الروسي في تخفيف معانات الناس وحماية حياتهم وصحتهم وكذلك ضمان احترام حياة الإنسان في كل الأحوال الممكنة. وبالنظر إلى تسجيلات الفيديو المتداولة على الإنترنت التي يزعم أنها تظهر جنودا أوكرانيين يسخرون من الأسرى الروس، توجه الصليب الأحمر الروسي بنداء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نعتبر هذه الأعمال غير مقبولة وطلبنا من زملائنا في اللجنة الدولية دعوة الأطراف (في أوكرانيا) لمراعاة المبادئ والأحكام الأساسية التي يحددها القانون الإنساني الدولي".

وذكر أيضا أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 تحدد ضرورة المعاملة المناسبة للأسرى.

وأضاف: "تحظر المادة الـ17 لاتفاقية جنيف التعذيب الجسدي والمعنوي. وتنص المادة الـ130 على أن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية تعد انتهاكا جديا للاتفاقية. وآمل بأن تساعدنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حل هذه المسألة الصعبة".

وظهرت في شبكة الإنترنت سابقا مقاطع فيديو حيث تم إطلاق النار على أسرى الحرب الروس في الساقين. وقالت مصادر إن الحادث وقع في إحدى قواعد القوميين المتطرفين الأوكرانيين في منطقة خاركوف. وكلف رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، لجنته بإثبات جميع ملابسات سوء معاملة القوميين الأوكرانيين تجاه الجنود الروس الذين تم أسرهم. من جهته قال كبير المفاوضن الروس في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي إن روسيا أعلنت خلال المفاوضات مع أوكرانيا في اسطبول، أمس الثلاثاء، احتجاجها على هذه الحوادث. وأضاف أن الأوكرانيين وعدوا باتخاذ أشد الإجراءات.

المصدر: نوفوستي