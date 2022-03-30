قذيفة أوكرانية تدمر جزءا من مبنى سكني في دونيتسك

قال عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، إن القوات الأوكرانية قصفت المدينة الليلة الماضية بنيران المدفعية والدبابات.

وخلال هذا القصف الليلي للمدينة، تم تسجيل إصابة مبنى سكني بشكل مباشر بقذيفة أوكرانية، مما تسبب بتدميره جزئيا.

وأضاف العمدة: "نتيجة القصف الليلي، تم تسجيل إصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية في الطابق التاسع من مبنى سكني في شارع بينتر في حي تيكلسيشكي. وأسفر ذلك عن دمار جزئي للطابق الثامن من المدخل الأول في البناية".

وأشار العمدة، إلى أن النيران اندلعت في الطابق المذكور، و"يتم حاليا التحقق هل تسبب القصف بوقوع قتلى وجرحى".

المصدر: نوفوستي