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البنتاغون: واشنطن وحلفاؤها سيواصلون تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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البنتاغون: واشنطن وحلفاؤها سيواصلون تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا
Globallookpress
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيستمرون بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرة إلى أن واشنطن لن تملي أي شروط على كييف في التسوية مع موسكو.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في مؤتمر صحفي دوري: "على مدى السنوات الـ8 الماضية، قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها مساعدات كبيرة للجيش الأوكراني".

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وأضاف: "سنواصل تقديم مثل هذه المساعدات في المستقبل لتلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "شروط التسوية بين روسيا وأوكرانيا سيناقشها البلدان، ولن تمليها الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن "تتفاوض روسيا بحسن نية".

المصدر: "تاس"

 

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