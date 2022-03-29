البنتاغون: على قوات "الناتو" تعزيز موقعها في أوروبا

قال قائد القيادة الأمريكية في أوروبا الجنرال تود والترز إنه على الناتو تعزيز موقعه في أوروبا على خلفية الأحداث في أوكرانيا، معلنا أن الحلف وضع خطة لتحقيق ذلك.

وأفاد والترز وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة المشتركة لحلف "الناتو" في أوروبا، خلال جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي حول عمل القوات المسلحة، بأنه "يجب علينا تحسين وضعنا العسكري بشكل شامل في جميع الاتجاهات وفي جميع فئات القوات"، مشيرا إلى أنه "مع اقتراب قمة الناتو في يونيو، نقوم بمواءمة الخطط الوطنية مع خطة الناتو الشاملة".

وقال ردا على سؤال حول تصرفات الحلف فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا "التحرك في هذا الاتجاه لتعزيز ثماني مجموعات قتالية موجودة في منطقة أوروبا الشرقية وما حولها"، معلنا أن "الناتو أنشأ بنية دفاع جوي في أوروبا الشرقية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا".

NEW: NATO has established an air defense architecture in Eastern Europe in response to Russia's monthlong invasion of Ukraine, top U.S. military commander in Europe tells Congress.



Russia's invasion has "galvanized" the 30-member NATO alliance, said Gen. Tod Wolters. — Jack Detsch (@JackDetsch) March 29, 2022

واعتبر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "أدت إلى تحفيز الناتو"، مضيفا: "الولايات المتحدة نشرت فريقا قتاليا للواء مدرعا في ألمانيا خلال أسبوع واحد فقط ردا على العملية الروسية.. وهذه السرعة في نشر قوات يصل عددها إلى 6000 جندي في الجناح الشرقي لحلف الناتو لا مثيل لها".

وأعلن والتز أن الولايات المتحدة "تستطيع وستستمر" في الحفاظ على دعمها للقوات الأوكرانية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة بدأت في تسليم أحدث حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي".

المصدر: "فورين بوليسي"