قالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، إن 16 عنصرا من العسكريين الأوكرانيين انتقلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب القوات الشعبية.

وذكرت القيادة، في بيانها، أن قواتها تمكنت من تصفية وقتل حوالي 50 عنصرا من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال مواجهات أمس.

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وأضاف البيان: "تمكنت قواتنا على مدار اليوم الماضي، من قتل ثمانية وأربعين عنصرا من القوميين المتطرفين، وتدمير 11 موقعا لإطلاق النار، بما في ذلك موقعان لبطارية مدفعية متنقلة ذاتيا من عيار 122 مم "غفوزديكا"، ودبابة واحدة وكذلك عربة مدرعة واحدة".

وتم الاستيلاء على مدفع من طراز "غفوزديكا"، وناقلة جنود قتالية واحدة، وعربة مدرعة واحدة.

المصدر: نوفوستي