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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة/11.02.2024/ وأبرز تداعياتها

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة/11.02.2024/ وأبرز تداعياتها
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح جنوب القطاع التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

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يتبع..

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