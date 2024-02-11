آلاف المغاربة يتظاهرون بالعاصمة الرباط تضامنا مع قطاع غزة وضد التطبيع مع إسرائيل (فيديو)

تظاهر آلاف المغاربة، يوم الأحد، في الرباط تعبيرا عن دعمهم للشعب الفلسطيني ومطالبين بإنهاء تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل ومنددين بممارسة "الإبادة" في قطاع غزة.

ورفعت لافتات أمام البرلمان وسط العاصمة المغربية كتب عليها "التطبيع خيانة" و"أوقفوا المذبحة"، وسار أكثر من عشرة آلاف شخص في الطرق الرئيسية لوسط المدينة وحمل بعضهم علما فلسطينيا ضخما.

وقال الطالب في كلية الطب عبد الحكيم زياني (25 عاما) الذي يطالب بقطع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، لوكالة "فرانس برس": "نرى قصفا على مدى 24 ساعة وأطفالا قتلى ونحو 30 ألف قتيل ولا شيء يتوقف، الإبادة مستمرة".

وأضاف خلال التظاهرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع والتي تضم أحزابا يسارية وحركات إسلامية: "لا يمكن لمرتكبي الإبادات أن يستمروا في البيع والشراء معنا.. إنه أمر سخيف".

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ويعيش القطاع ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب في غزة يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

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المصدر: RT + "أ ف ب"