ترامب يقترح "نقطة تحول كبيرة" بخصوص المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتوقف الولايات المتحدة عن منح الأموال للدول الأجنبية وتحويل جميع مساعداتها الخارجية إلى شكل قروض.

يشار إلى أن هذه الفكرة تم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مناقشات في إطار مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع قانون يقضي بتخصيص 95 مليار دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

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وكتب ترامب: "من الآن فصاعدا - هل تسمعني، يا مجلس الشيوخ؟ - لن يتم تقديم أي أموال في شكل مساعدات خارجية لأي دولة أجنبية إلا في صيغة قروض - وليس بالمجان".

وأضاف: "قد يكون القرض بشروط مواتية للغاية – ومن دون فوائد ولفترة غير محدودة، ولكن مع ذلك يجب أن يكون قرضا".

وبحسب قوله، على الولايات المتحدة أن تكون قادرة على المطالبة بإعادة الأموال في حال بدأت الدولة التي تلقتها في اتباع سياسات معادية لأمريكا أو في حال أصبحت غنية بشكل غير متوقع.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "لا ينبغي لنا مرة أخرى أن نتبرع بالأموال من دون أي أمل في إعادتها أو حتى من دون شروط. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون غبية بعد الآن".

المصدر: نوفوستي