مسؤول أمريكي لـ"رويترز": إحراز تقدم حقيقي بشأن إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن المفاوضين الذين يعملون على إطار اتفاق على عدة مراحل لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة حققوا تقدما حقيقيا في الأسابيع الماضية.

وأضاف أن هذا الاتفاق كان المحور الرئيسي لمكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من يوم الأحد.

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وأشار المسؤول في تصريح لـ"رويترز" إلى استمرار وجود بعض الفجوات "الكبيرة" المتعلقة بهذا الاتفاق والتي يجب سدها.

وشدد بايدن خلال الاتصال على أن الولايات المتحدة لا تدعم في ظل الظروف الحالية تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح حيث يحتمي نحو 1.3 مليون شخص هناك وليس لديهم مكان يذهبون إليه.

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لنتنياهو خلال اتصال هاتفي على "ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن "بايدن بحث مع نتنياهو الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس".

وأوضح أن بايدن "أكد على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس وضمان أمن إسرائيل وشعبها على المدى الطويل فيما جدد وجهة نظره بأن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجأوا هناك".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى "اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المعونات الإنسانية المقدمة إلى المدنيين الفلسطينيين"، مشددا على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن.

هذا وقال نتنياهو إن جيشه سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في قطاع غزة.

المصدر: وكالات