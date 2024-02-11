"سرايا القدس" تستهدف حشودا إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" غرب خان يونس (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهدافها القوات الإسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" غرب خان يونس، أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأوضحت "سرايا القدس" في بيان: "استهداف بقذيفة (RPG) قوة صهيونية متحصنة بأحد المنازل في بلوك (ج) غرب خانيونس وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح".

هذا وأعلنت "سرايا القدس" يوم أمس عن استهداف قوات إسرائيلية وتمركز للجنود في محيط منطقة الحاووز غرب خان يونس.

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كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2855 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر. فيما قالت القناة "13" العبرية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب من رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي إطلاق النار على النساء والأطفال الذين يقتربون من حدود غزة مع إسرائيل.

ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على المدينة.

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ويعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.