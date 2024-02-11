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قناة عبرية: بن غفير طلب من رئيس أركان الجيش استهداف النساء والأطفال الذين يقتربون من حدود غزة

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قناة عبرية: بن غفير طلب من رئيس أركان الجيش استهداف النساء والأطفال الذين يقتربون من حدود غزة
Globallookpress
غزة
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قالت القناة "13" العبرية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب من رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي إطلاق النار على النساء والأطفال الذين يقتربون من حدود غزة مع إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن تصريحات بن غفير لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي جاءت أثناء مناقشة أوامر إطلاق النار خلال اجتماع للحكومة مع هليفي.

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وأفادت وسائل الإعلام بأن سجالا دار بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هليفي، وبن غفير خلال اجتماع الحكومة يوم الأحد، حيث طالب وزير الأمن القومي بأن يطلق الجيش النار على النساء والأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بادعاء التخوف على القوات الإسرائيلية.

وصرح هليفي بأنه "يتم تعديل أوامر إطلاق النار في منطقة الحدود بموجب تعليمات الضباط في الميدان بشكل يومي"، حيث رد عليه بن غفير بالقول "أنت تعلم كيف يعمل أعداؤنا، سيجربوننا وسيرسلون نساء وأطفالا وسيتبين في نهاية الأمر أنهم مخربون، وإذا استمرينا بهذا الشكل سنصل إلى 7 أكتوبر مرة أخرى".

وأجاب هليفي بالقول "هذه المرة الثالثة التي نكرر فيها هذه المحادثة، وأنا آخذ أقوالك على محمل الجد، وبعد المحادثة السابقة خصصت جولة كاملة لهذا الموضوع".

وتابع قائلا "الجنود يعرفون التعقيدات وإذا لم ننسق الأوامر فسنشهد أحداثا قاسية بإطلاق جنود النار على جنود آخرين".

هذا، وجدد بن غفير مطالبه في تدوينة على منصة "X" قال فيها "لن أعتذر ولن أتراجع، كل من يقترب من الجدار ويعرّض مواطني إسرائيل وجنودنا للخطر يجب أن تطلق النار عليه".

وأضاف "هكذا يفعلون في كل دولة طبيعية، ممنوع أن نعود إلى مفاهيم السادس من أكتوبر".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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