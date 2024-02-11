نادي الأسير: إسرائيل تفرج عن أسيرة من سكان الخليل وترحلها إلى غزة

أفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن الأسيرة الصحافية سيقال يوسف قدوم (51 عاما) من سكان بلدة شيوخ/ الخليل، وأقدمت على ترحيلها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

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وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن "الأسيرة السابقة قدوم والتي تعمل في تلفزيون فلسطين، اعتقلت في الأول من فبراير الجاري، من أمام حاجز عسكري قرب رام الله، وجرى نقلها إلى سجن "هشارون"، ثم إلى سجن "الدامون".

وأشار نادي الأسير إلى أن "قدوم مواليد غزة، ومنذ سنوات طويلة تقيم في بلدة شيوخ/ الخليل، إلى أن اعتقلها الاحتلال وقرر ترحيلها إلى غزة صباح اليوم، رغم بعض الجهود التي بذلت من أجل منع الاحتلال من الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة".

وذكر نادي الأسير، أن "الاحتلال وبعد السابع من أكتوبر وإلى جانب اعتقال العديد من عمال غزة في الضفة فإنه نفذ اعتقالات بحق مواطنين لمجرد أنهم يحملون هوية تشير إلى أنهم مواليد غزة".

يشار إلى أن عدد الأسيرات القابعات في سجن "الدامون"، (45) أسيرة على الأقل، علما أنه لا تتوفر معطيات عن عدد أسيرات غزة المعتقلات في بقية السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT