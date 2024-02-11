نائب رئيس الأركان الأردنية الأسبق: القطيعة غير واردة بقاموس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية (فيديو)

صرح نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق الفريق قاصد محمود، بأن القطيعة غير واردة بقاموس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف الفريق قاصد محمود خلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن "ما يجمع الولايات المتحدة وإسرائيل هو مشروع عالمي ذو مصالح عملاقة على المستوى الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط".

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وأفاد بأن الولايات المتحدة هي القائد لهذا المشروع على الرغم من وجود بعض المناكفات واختلاف في وجهات النظر بين الدولتين.

وأردف بالقول "لكن الأمور الجوهرية هي أن إسرائيل ستبقى حليفة للولايات المتحدة".

وأوضح نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق أن "واشنطن خيارها الرئيسي هو حماية إسرائيل لأن السياسة الإسرائيلية وحدها قد تؤدي بالمشروع الصهيوني لخطر وجودي إذا استمر العناد في المنطقة".

وتابع رئيس الهيئة الأردنية قائلا: "يجب أن نراهن على المقاومة في غزة على الرغم من كل هذا الدمار إلا أنها لا تزال تمتلك روح المقاومة والصمود".

ولفت المسؤول الأردني الأسبق إلى أن الموقف العربي يفتقر إلى التوافق الجمعي ويفتقر لاستخدام الأنياب والمخالب التي تمكنها من ردع العدو حتى لو كان بالتلويح فقط.

وذكر الفريق قاصد محمود أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين الإنسانية، مضيفا "ونحن كعرب نحتاج لأن نذهب لمواقف أكثر صلابة وعملية من حيث استخدام وسائل القوة التي لدينا ولا أقصد الوسيلة العسكرية، ولكن ردعها سياسيا واقتصاديا للتأثير على مصالحها هي ودولتها الحليفة أمريكا".

المصدر: وسائل إعلام