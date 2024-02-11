مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد في تصويت إجرائي مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

نقلت قناة C-Span التلفزيونية اجتماع مجلس الشيوخ في الكونغرس الذي تم خلاله تأييد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل في تصويت إجرائي.

وقد حظي المشروع بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا للانتقال إلى المرحلة التالية من الدراسة.

ولم يُعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع.

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كما أنه حتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع، ينبغي دراسته في مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية وتعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.

ووصف السيناتور الأمريكي راند بول في وقت سابق مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا، الذي ينص على تخصيص 60 مليار دولار "لنظام معروف بفساده"، بأنه "إهانة مباشرة" لكل مواطن أمريكي.

وفي البداية، كانت الأموال المخصصة لتجديد المساعدات لأوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان، في حزمة واحدة مع تمويل تدابير حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لكن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قررت الفصل بين القضيتين. لأنها متأكدة من استحالة الاتفاق مع الجمهوريين بشأن إصلاح الحدود والهجرة.

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي