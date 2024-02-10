سيناتور أمريكي: تخصيص "الدولة العميقة" 60 مليار دولار كمساعدات لنظام كييف الفاسد إهانة للأمريكيين

وصف السيناتور الأمريكي راند بول مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا، الذي ينص على تخصيص 60 مليار دولار "لنظام معروف بفساده"، بأنه "إهانة مباشرة" لكل مواطن أمريكي.

ولفت بول إلى مشروع القانون الذي سيتم مواصلة مناقشته السبت والذي يتضمن إنفاق 300 مليون دولار لتأمين الحدود الأوكرانية، وتجاهل الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، التي تشهد هجمة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين.

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وأضاف: "مشروع القانون هذا ليس خطأ فحسب، بل إهانة مباشرة لكل أمريكي، خاصة في وقت تكون فيه حدودنا غير محمية ولا يفعل المستنقع (الدولة العميقة) شيئا حيال ذلك، بل مجرد إصلاحات زائفة فقط".

وتابع: "ميزانية مشروع القانون ترسل 60 مليار دولار بالإضافة إلى 113 مليار دولار تم تخصيصها بالفعل مباشرة لخزائن نظام معروف بفساده. هي واحدة من الهدر الصارخ للأموال التي تعملون لجنيها".

وفي البداية، كانت الأموال المخصصة لتجديد المساعدات لأوكرانيا، ودعم إسرائيل وتايوان، في حزمة واحدة مع تمويل تدابير حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لكن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قررت الفصل بين القضيتين. لأنها متأكدة من استحالة الاتفاق مع الجمهوريين بشأن إصلاح الحدود والهجرة.

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي