إسرائيل تقرر نقل أكبر فرقة في الجيش من غزة إلى الحدود مع لبنان

قرر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي نقل الفرقة "المدرعة 36" من غزة إلى الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بوتيرة يومية.

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نقاشات جرت مؤخرا في هيئة الأركان طالب خلالها قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان بالإبقاء على "الفرقة 36" وهي أكبر فرقة نظامية في الجيش الإسرائيلي، في وسط قطاع غزة بهدف زيادة الضغط العسكري على حركة حماس، لكن رئيس شعبة العمليات اللواء عوديد باسيوك طرح ضرورة إخراج الفرقة من غزة ونقلها إلى الشمال لتحل محل قوات الاحتياط وتكون جاهزة لأي سيناريو.

وأضافت أن رئيس الأركان قرر في نهاية الأمر سحب "الفرقة 36" من غزة ونقلها إلى الحدود اللبنانية.

ولم تتوفر معلومة بشأن توقيت نقل الفرقة التي تتكون من وحدات مناورة (مدرعات وسلاح المشاة وسلاح الهندسة) وتشمل "اللواء 188"، و"اللواء السابع"، و"لواء غولاني"، و"لواء عتصيوني"، و"كتائب سلاح الهندسة".

ومنذ أواخر ديسمبر الماضي، سحب الجيش الإسرائيلي من غزة اللواءين 4 و55 احتياط والكتيبة 7107 هندسة قتالية والكتيبة 13 في لواء غولاني.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: وكالات + وسائل إعلام