"حزب الله" يعلن عن استهداف 4 مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهدافه لمواقع وجنود وتجهيزات الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة حيث أكد استهدافه "تجمعا ‏للجنود في مثلث الطيحات والتجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، وتجمعا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر".

وأوضح في بيان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وأضاف: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

وأكد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:20 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة". ‏

وذكر في بيانه الرابع: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:55 من بعد ظهر يوم الأحد 11-02-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

هذا وعرض "حزب الله" اللبناني، مشاهد لطائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، سيطر عليها، وهي "بحالة فنية جيدة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.

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ويعيش القطاع ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب في غزة يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

المصدر: RT