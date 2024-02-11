الصحة بغزة: مقتل 112 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بمقتل 112 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جراء الاستهدافات الإسرائيلية لمختلف محاور القطاع.

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وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و173 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأعلنت الوزارة عن الحصيلة الإجمالية اليوم الأحد لعدد القتلى والجرحى في القطاع، مشيرة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان إلى 28176 شهيدا و67784 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

يأتي ذلك، فيما دخلت الحرب في غزة يومها الـ128، على وقع تحذيرات من العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة لمدينة رفح جنوب القطاع، والتي تأوي إضافة إلى سكانها، 1.3 مليون فلسطيني نزحوا من مختلف مدن القطاع.

واليوم أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على رفح، مضيفا أن من "يريدون منا ألا ندخل رفح مطلقا، يريدوننا أن نخسر الحرب ونترك حماس هناك".

بدورها، قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تمارا الرفاعي، إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس في أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن شن عملية على رفح يعني قتل المزيد من الفلسطينيين.

المصدر:RT