نائب رئيس المخابرات الفلسطينية السابق: "محور فيلادلفيا" هو هدف نتنياهو من اجتياح رفح (فيديو)

قال نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق، اللواء محمد المصري، إن قصف مدينة رفح لم ينقطع منذ بداية الحرب على غزة وأن العمليات الميدانية فيها بدأت منذ 3 أيام بالأحزمة النارية.

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وأضاف المصري في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" على قناة "etc" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق أي هدف عسكري باجتياح غزة ولن يحقق أي هدف باجتياح رفح، وفق ما نقله موقع "صدى البلد" المصري.

وصرح بأن نتنياهو حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن لاجتياح رفح.

وأكد أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي من اجتياح رفح هو الوصول لمحور فيلادلفيا وفصل رفح عن بقية القطاع والضغط على حماس في المفاوضات التي تعقد الآن في مصر.

ويعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية حيث دخلت الحرب يومها الـ128 على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على المدينة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية