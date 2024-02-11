نتنياهو: نحن في طريقنا إلى النصر والأمر لن يستغرق سنوات

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال اجتماع للمجلس الوزاري في عسقلان، يوم الأحد، "نحن في طريقنا إلى النصر والأمر سيستغرق وقتا أطول، لكنه لن يستغرق سنوات على عكس ما يقولون".

وأضاف نتنياهو: "النصر في متناول اليد.. إنها معركة صعبة لكنها معركة انتصرنا فيها".

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وتابع قائلا: "نحن في الواقع نريد تحقيق نزع السلاح في القطاع وهذا يتطلب منا السيطرة الأمنية والمسؤولية الأمنية العليا على كامل منطقة غرب الأردن (كل أراضي الضفة الغربية) بما فيها قطاع غزة".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا بديل لنزع السلاح في المستقبل المنظور.

وأردف بالقول "نقول هذا للمجتمع الدولي، للرئيس الأمريكي، ولجميع القادة، لا بديل عن ذلك".

وصرح نتنياهو بأن "الهدف (نزع السلاح) ليس أقل من النصر الذي نتحدث عنه، هو في متناول اليد".

وتحدث نتنياهو خلال الاجتماع عن الضغوط التي تتزايد على إسرائيل في ظل استمرار الحرب، حيث قال إن ذلك يتطلب مواجهة الضغوط التي تتزايد.

واستطرد قائلا: "يجب أن أقول لكم الحقيقة، إن الضغوط تتزايد، ويمكن لكل منكم ممن يتعامل مع أطراف أجنبية أن يخبرنا عنها، كل على طريقته".

🔴 ISRAEL EN GUERRE: Le PM @netanyahu fait le point de la situation sur le terrain avec ses ministres et en présence du chef d'État Major de Tsahal, Herzl Halévy: "La victoire est à portée de main. Je vous demande de résister aux pressions internationales qui vont s'accentuer."… pic.twitter.com/pu0cyxPBnn — Jonathan Serero (@sererojonathan) February 11, 2024

المصدر: RT