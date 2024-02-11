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محمود عباس في قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار

أخبار العالم العربي

محمود عباس في قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار
Sputnik
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وسيلتقي الرئيس عباس يوم الاثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار استمرار المشاورات التي يجريها الرئيس لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

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كما سيبحث الرئيس مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

ويرافق الرئيس في زيارته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.

وكانت مصادر قد كشفت لـRT أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه يوم الأحد إلى قطر لبحث آخر التطورات، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الزيارة ستتضمن لقاء مع قيادات حركة "حماس".

ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ128، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على أنحاء متفرقة في القطاع.

وتترافق الغارات والقصف مع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب القطاع.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية

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