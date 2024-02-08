مصادر لـRT: عباس يتوجه الأحد إلى قطر

كشف مصادر لـRT أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سوف يتوجه يوم الأحد المقبل إلى قطر لبحث آخر التطورات.

وحسب المعلومات فإنه من غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت الزيارة ستتضمن لقاء مع قيادات حركة "حماس"، فيما أشارت المصادر إلى أنه مبدئيا لا يوجد هكذا لقاء على جدول أعمال عباس.

وكان عباس التقى يوم أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وناقش معه "فوائد تنشيط السلطة الفلسطينية"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، محذرا من عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات الاحتلال في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم.

هذا ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرضا من "حماس" لوقف إطلاق النار في غزة، مصرا على أن هدف إسرائيل المتمثل في تحقيق "النصر الكامل" في متناول اليد.

وكانت "حماس" قدمت ردها على اقتراح لوقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة، مقترحة اتفاقا من ثلاث مراحل، مدة كل منها 45 يوما، من شأنه أن يشهد أيضا إطلاق سراح تدريجي للرهائن المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إسرائيل، بالإضافة إلى بداية جهود إنسانية ضخمة وإعادة البناء.

المصدر: RT