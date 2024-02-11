وسائل اعلام اسرائيلية تتحدث عن حادث أمني صعب وكبير جدا ضد الجيش الإسرائيلي في خان يونس

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي "يعاني من وضع صعب في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا".

وأضافت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات.

وأشارت الهيئة إلى أن حدثا أمنيا خطيرا تعرض له الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات.

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وفي اليوم السابق، أعلنت كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة حماس أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع أدى إلى مقتل أسيرين إسرائيليين، وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.

وفي حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "عدم دخول رفح سيؤدي إلى خسارة الحرب والإبقاء على حماس"، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نتنياهو، أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي لها أن تستمر من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية