"أسطول الحرية الدولي": نعتزم الإبحار لكسر الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة

أعلن "تحالف أسطول الحرية الدولي" عزمه إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر في ظل الظروف والمعاناة هناك بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

وعقد التحالف يوم أمس السبت مؤتمرا صحفيا في مقر هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) في مدينة إسطنبول التركية حول استعداداته لإيصال مساعدات إلى غزة.

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وأكد التحالف في بيان تمت قراءته خلال المؤتمر الصحفي أنه "سينطلق إلى غزة بحرا لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمميت على القطاع".

وأشار البيان، إلى أن الأسطول المعتزم إطلاقه قريبا يستهدف إيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الطارئة مباشرة إلى الفلسطينيين في غزة.

ويضم تحالف أسطول الحرية الدولي عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين، بينها هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التركية.

وقال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية، بولنت يلدريم، إن إسرائيل تواصل الحصار وتزيد المجازر في غزة رغما عن العالم أجمع. مشيرا إلى أن أسطول الحرية يسعى لرفع الحصار عن غزة، ومنح العالم الإسلامي والمجتمع الدولي فرصة من أجل إيجاد الحلول.

المصدر: الأناضول