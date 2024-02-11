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المكتب الحكومي بغزة: بعض العائلات تحصل خلال يومين على نصف وجبة غذائية

أخبار العالم العربي

المكتب الحكومي بغزة: بعض العائلات تحصل خلال يومين على نصف وجبة غذائية
Globallookpress
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة اليوم الأحد، أن بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط، محملا إسرائيل مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.

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وقال المكتب في بيان اليوم الأحد:" نحمل الاحتلال مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات".

وأضاف: "الاحتلال يمنع وصول الشاحنات إلى محافظة شمال القطاع والوضع الوضع الإنساني في شمال غزة تجاوز المرحلة الكارثية، والمواطنون هناك لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب، وبعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط"

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه بوقف "اعتداءات الجيش الإسرائيلي على المدنيين وإنهاء الحرب والضغط على إسرائيل لكسر الحصار".

المصدر: RT

 

 

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