رئيسا جهازي المحاسبة في السعودية وروسيا يبحثان آفاق التعاون

بحث رئيس الديوان العام للمحاسبة في السعودية حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم الأحد ورئيسة غرفة الحسابات في روسيا غالينا إزوتوفا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.

‏وأشار العنقري خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الديوان الرئيس بالرياض، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وغرفة الحسابات بروسيا، في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.

من جهتها عبرت إزوتوفا عن سعادتها بزيارة المملكة، وحرصها على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين في مجالات العمل المشتركة.

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وعقد الجانبان اجتماعا بحضور عدد من المسؤولين في الجهازين تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، كما تم إطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء، وما توصل إليه الديوان من إنجاز في مجال التحول الرقمي، والذي تمكن من خلاله من تنفيذ عمليات المراجعة إلكترونيا من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (منصة شامل).

وتتضمن الزيارة عقد أربعة اجتماعات أخرى بين المختصين من كلا الجانبين لبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بمهام واختصاصات الجهازين.

المصدر: RT + "واس"