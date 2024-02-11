 
مباشر

رئيسا جهازي المحاسبة في السعودية وروسيا يبحثان آفاق التعاون

أخبار العالم العربي

رئيسا جهازي المحاسبة في السعودية وروسيا يبحثان آفاق التعاون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyh5

بحث رئيس الديوان العام للمحاسبة في السعودية حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم الأحد ورئيسة غرفة الحسابات في روسيا غالينا إزوتوفا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.

‏وأشار العنقري خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الديوان الرئيس بالرياض، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وغرفة الحسابات بروسيا، في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.

رئيسا جهازي المحاسبة في السعودية وروسيا يبحثان آفاق التعاون

من جهتها عبرت إزوتوفا عن سعادتها بزيارة المملكة، وحرصها على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين في مجالات العمل المشتركة.

رئيسا جهازي المحاسبة في السعودية وروسيا يبحثان آفاق التعاون
إقرأ المزيد
مباحثات روسية سعودية للتعاون في مجالات واعدة بينها صناعة السفن والمروحيات والسيارات
مباحثات روسية سعودية للتعاون في مجالات واعدة بينها صناعة السفن والمروحيات والسيارات

وعقد الجانبان اجتماعا بحضور عدد من المسؤولين في الجهازين تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، كما تم إطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء، وما توصل إليه الديوان من إنجاز في مجال التحول الرقمي، والذي تمكن من خلاله من تنفيذ عمليات المراجعة إلكترونيا من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (منصة شامل).

وتتضمن الزيارة عقد أربعة اجتماعات أخرى بين المختصين من كلا الجانبين لبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بمهام واختصاصات الجهازين.

المصدر: RT  + "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟