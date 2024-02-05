مباحثات روسية سعودية للتعاون في مجالات واعدة بينها صناعة السفن والمروحيات والسيارات

عقد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين سعوديين في الرياض، بحثت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين موسكو والرياض.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية أن الوزير مانتوروف أجرى والوفد المرافق له اجتماعات مع الجانب السعودي يومي 4 و5 فبراير الجاري على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض.

وعقد مانتوروف لقاء مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، حيث تم بحث الجانبان آفاق توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

كما عقد اجتماعا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تركز على تطوير التعاون الصناعي، مع الأخذ في الاعتبار أولويات برنامج تطوير الصناعة الوطنية في السعودية.

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وبحث مانتوروف والخريف مشاريع واعدة في مجالات مثل صناعة السيارات والسفن، والمروحيات، والأدوية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.

فيما ناقش مانتوروف مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي الخطوات اللازمة لضمان الاستدامة في التجارة الثنائية.

وأمس الأحد أجرى مانتوروف لقاء مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بحث خلاله التعاون في مجال الصناعات العسكرية وأبرز الفرص الواعدة في هذا المجال.

وتشارك شركات روسية بشكل فعال في معرض الرياض، حيث تعرض أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: RT