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مباحثات سعودية روسية بشأن التعاون في مجال الصناعات العسكرية (صورة)

أخبار العالم العربي

مباحثات سعودية روسية بشأن التعاون في مجال الصناعات العسكرية (صورة)
Gettyimages.ru
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بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يوم الأحد، مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، التعاون في مجال الصناعات العسكرية وأبرز الفرص الواعدة في هذا المجال.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الأمير خالد بن سلمان: "بحثت مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف خلال لقائي به في معرض الدفاع العالمي أوجه التعاون في مجال الصناعات العسكرية، وأبرز الفرص الواعدة في هذا المجال".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: "كما استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين".

وافتتح الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024، بحضور وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من دول مختلفة.

المصدر: RT

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