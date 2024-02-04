مباحثات سعودية روسية بشأن التعاون في مجال الصناعات العسكرية (صورة)

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يوم الأحد، مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، التعاون في مجال الصناعات العسكرية وأبرز الفرص الواعدة في هذا المجال.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الأمير خالد بن سلمان: "بحثت مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف خلال لقائي به في معرض الدفاع العالمي أوجه التعاون في مجال الصناعات العسكرية، وأبرز الفرص الواعدة في هذا المجال".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: "كما استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين".

بحثت مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف خلال لقائي به في معرض الدفاع العالمي أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية، وأبرز الفرص الواعدة في هذا المجال، كما استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين. pic.twitter.com/HzEv6emZ2T — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 4, 2024

وافتتح الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024، بحضور وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من دول مختلفة.

المصدر: RT