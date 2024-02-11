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غالانت: تكثيف العملية في غزة يقربنا من اتفاق واقعي

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غالانت: تكثيف العملية في غزة يقربنا من اتفاق واقعي
Globallookpress
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن جيشه دخل أكثر مواقع "حماس" حساسية، مضيفا أن تكثيف العمليات العسكرية يقرب من التوصل إلى اتفاق واقعي لإعادة الرهائن.

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وأضاف غالانت خلال تصريح له في معرض الجيش الإسرائيلي الذي يعرض جزءا من النتائج التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك أسلحة ووثائق لحركة "حماس" أضاف: "نستضيف هذا الصباح اجتماع الحكومة في قاعدة للجيش الإسرائيلي لنعرض للوزراء إنجازاتنا ونقدم لهم النتائج التي تم التوصل إليها في غزة، يمكنك رؤية بعضها هنا الصواريخ والمتفجرات والألغام، على الجانب الآخر (من الغرفة) لدينا العديد من الخرائط وتكنولوجيا الاتصالات والمستندات وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص، هذه تظهر لنا المعلومات الاستخبارية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي وليس فقط هذا".

وتابع:" اخترقنا أكثر المواقع حساسية لحماس، نحن نستخدم استخباراتهم ضدهم. ونحن نستخدم أسلحتهم ضدهم وكلما عمقنا عملياتنا، كلما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق واقعي من أجل إعادة الرهائن".

المصدر: RT

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