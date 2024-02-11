مراسل RT: انتشال جثامين نحو 100 شخص بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من تل الهوى والرمال

قال مراسل RT في قطاع غزة مساء يوم الأحد إنه تم انتشال جثامين نحو 100 شخص بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من تل الهوى والرمال جنوب غرب ووسط مدينة غزة.

وأفاد المراسل بأن معظم الأشخاص الذين تم انتشال جثثهم قتلوا برصاص قناصة إسرائيليين.

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وارتفعت حصيلة القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 28 ألفا و176، بينما وصل عدد الجرحى إلى 67 ألفا و784 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2855 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 564 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ128، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على أنحاء متفرقة في القطاع.

وتترافق الغارات والقصف مع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب القطاع.

المصدر: RT