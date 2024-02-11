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المقداد: خضنا حروبا ضد إسرائيل ومستعدون لخوض حروب أخرى

أخبار العالم العربي

المقداد: خضنا حروبا ضد إسرائيل ومستعدون لخوض حروب أخرى
Globallookpress Ammar Safarjalani
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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صرح وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن سوريا خاضت حروبا ضد إسرائيل ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "وجهات نظر بلدينا متطابقة في الدعم الذي يجب أن يقدم لأهلنا في قطاع غزة بوجه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".

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وأكد على "ضرورة خروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية". مشيرا إلى أن "الجرائم التي ترتكبها هذه القوات هي جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتهما عليها".

وشدد على أن "اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الأراضي السورية سببها مقاومة سوريا لهذا الكيان ومخططاته منذ إقامته على أرض فلسطين".

وأضاف: "سوريا خاضت حروبا ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستعدون لخوض حروب أخرى، ولكن نحن من نقرر متى وكيف".

ومن جهته، أدان عبد اللهيان "الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية" معربا "عن تعازيه للشعب السوري بضحايا العدوان الأمريكي الأخير".

وأكد "رفض بلاده لمخططات الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من قطاع غزة والضفة الغربية" مؤكدا "أن اعتداءات هذا الكيان في المنطقة لن تبقى دون رد".

وأضاف عبد اللهيان: "نقلت دعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الرئيس الأسد لزيارة إيران".

المصدر: "سانا"

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