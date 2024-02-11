هولندا: الوضع في رفح مقلق للغاية

حذرت وزيرة الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت، من الأوضاع المتردية في رفح جنوب قطاع غزة وسط احتمالات متصاعدة لشن هجمات إسرائيلية على المنطقة.

إقرأ المزيد

وكتبت بروينس سلوت في حسابها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "إن الوضع في رفح مقلق للغاية ومن الصعب أن لا تؤدي العمليات العسكرية على نطاق واسع في منطقة مكتظة بالسكان إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية كبيرة.. هذا لا يمكن تبريره".

The situation in Rafah is very worrying. Many civilians in Gaza have fled south. Hard to see how large-scale military operations in such a densely populated area would not lead to many civilian casualties and a bigger humanitarian catastrophe. This is unjustifiable. — Hanke Bruins Slot (@HankeBruinsSlot) February 10, 2024

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن "الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح".

المصدر: RT