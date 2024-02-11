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هولندا: الوضع في رفح مقلق للغاية

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هولندا: الوضع في رفح مقلق للغاية
Globallookpress
هانكيه بروينس سلوت
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حذرت وزيرة الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت، من الأوضاع المتردية في رفح جنوب قطاع غزة وسط احتمالات متصاعدة لشن هجمات إسرائيلية على المنطقة.

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وكتبت بروينس سلوت في حسابها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "إن الوضع في رفح مقلق للغاية ومن الصعب أن لا تؤدي العمليات العسكرية على نطاق واسع في منطقة مكتظة بالسكان إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وكارثة إنسانية كبيرة.. هذا لا يمكن تبريره".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن "الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح".

المصدر: RT

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