 
مباشر

صحيفة عبرية: شركات التكنولوجيا في إسرائيل سرحت 34.300 عامل منذ بداية العام

مال وأعمال

صحيفة عبرية: شركات التكنولوجيا في إسرائيل سرحت 34.300 عامل منذ بداية العام
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyi6

أفادت صحيفة "كالكاليست" العبرية بأن 141 شركة تكنولوجيا في إسرائيل سرحت منذ مطلع العام 34.300 عامل.

إقرأ المزيد
"ماكدونالدز" تتعرض لضربة قوية إثر حملات المقاطعة ضدها تضامنا مع فلسطين

وقالت الصحيفة إنه "ومنذ بداية العام قامت 141 شركة تكنولوجيا بتسريح 34300 موظف على الرغم من أن معظمهم أظهروا أداء ماليا ممتازا".

وأضافت الصحيفة: أن "عملاق التكنولوجيا "سيسكو" أعلنت تسريح آلاف العاملين فيها في إسرائيل".

وأشارت إلى أن "موديز" خفضت أمس أيضا مستوى الائتمان لإسرائيل لتعكس ضربات متتالية للاقتصاد، فيما لام زعيم المعارضة يائير لابيد حكومة نتنياهو على الفشل في جميع القطاعات وخاصة الاقتصادية".

المصدر: RT+صحيفة "كالكاليست"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟