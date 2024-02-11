 
مباشر

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف بلدة يارون جنوب لبنان

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف بلدة يارون جنوب لبنان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wylb

نشر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مقطع فيديو يذكر فيه أنه استهدف بلدة يارون جنوب لبنان.

وأظهر الفيديو قصفا مكثفا لمنطقتين يذكر الجيش الإسرائيلي أنهما "ببلدة يارون جنوب لبنان".

وقرر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق، نقل الفرقة "المدرعة 36" من غزة إلى الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بوتيرة يومية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأحد استهدافه لمواقع وجنود وتجهيزات الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

إقرأ المزيد
"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد لطائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي سيطر عليها (فيديو)

وأكد استهدافه "تجمعا ‏للجنود في مثلث الطيحات والتجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، وتجمعا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.

ويعيش القطاع ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب في غزة يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟