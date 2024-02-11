الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف بلدة يارون جنوب لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد مقطع فيديو يذكر فيه أنه استهدف بلدة يارون جنوب لبنان.

وأظهر الفيديو قصفا مكثفا لمنطقتين يذكر الجيش الإسرائيلي أنهما "ببلدة يارون جنوب لبنان".

وقرر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق، نقل الفرقة "المدرعة 36" من غزة إلى الحدود مع لبنان، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بوتيرة يومية.

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأحد استهدافه لمواقع وجنود وتجهيزات الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وأكد استهدافه "تجمعا ‏للجنود في مثلث الطيحات والتجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، وتجمعا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.

ويعيش القطاع ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب في غزة يومها الـ128، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

المصدر: RT